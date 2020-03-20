Пенсионер забил насмерть молодую девушку во время застолья в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 марта. Житель Петербурга обнаружил в квартире своего пожилого отца труп незнакомой женщины со следами телесных повреждений. Горожанин сообщил о случившемся в полицию.

Инцидент произошел 19 марта в Подпорожском районе. 30-летний мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что в квартире его отца 1967 года рождения находится тело неизвестной женщины. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Полицейские осмотрели тело и обнаружили у погибшей множественные ссадины, гематомы, а также перелом носовой перегородки и рваную рану мягких тканей подбородка.

Оказалось, что накануне 24-летняя девушка распивала алкоголь с хозяином квартиры. В какой-то момент мужчина напал на свою собутыльницу и забил насмерть.

Подозреваемого в совершении преступления пенсионера задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».