Мобильные пункты сдачи анализов на коронавирус появились во Всеволожском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 марта. Восемь мобильных лабораторий для сдачи анализов на коронавирус появились во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одна из передвижных станций находится на парковке у бывшего магазина SPAR возле дома №31 на улице Ленинградской. Лаборатория начала принимать пациентов в девять часов утра 20 марта. Медики отмечают, что накануне ее уже успели посетить 19 человек из Заневского городского поселения.

Результаты анализов на опасную китайскую инфекцию можно получить в течение трех-четырех дней. Стоит отметить, что сотрудники лаборатории будут информировать пациентов только при положительных результатах теста. Если диагноз подтвердится, то человек получит СМС-уведомление с заключением специалиста.

По словам местных жителей, появление передвижных амбулаторий является важной мерой профилактики заболевания в период пандемии. Мобильный пункт будет работать по будням на протяжении следующей недели.