В музеях и театрах Ленобласти ограничили число посетителей из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 20 марта. Музеи и театры Ленинградской области смогут принимать лишь до 100 посетителей одновременно. Культурные учреждения продолжат функционировать, но с определенными ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ограничительные меры будут касаться театра драмы и кукол «Святая крепость», а также подейнопольского театра «Апрель», а также библиотек и кинотеатров, расположенных в Ленинградской области, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что региональные культурные учреждения, которые находятся на территории Петербурга — «Театр на Васильевском острове», «Театр на Литейном» и театр «Комедианты» будут недоступны для посещения. Кроме того, закроют выставочный зал «Смольный». Работа театров будет возобновлена, когда разрешится ситуация с опасной китайской инфекцией.