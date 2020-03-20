Саперы обезвредили найденную в Петродворце мину времен Великой Отечественной войны

Санкт-Петербург, 20 марта. Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили возле одного из предприятий в Петродворце. Опасный предмет был найден во время уборки территории.

Сообщение об опасной находке на улице Фабричной поступило в дежурную часть управления Росгвардии 19 марта. На место происшествия выехали саперы из технического отдела ОМОНа. Территория была оцеплена, людей отвели на безопасное расстояние.

Взрывотехники изучили предмет и пришли к выводу, что перед ними боеприпас к миномету калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны. Мина несла большую опасность для окружающих из-за того, что внутри осталось определенное количество взрывчатого вещества, а корпус подвергся сильной коррозии, передает «Петербургский дневник».

Саперы отвезли боеприпас на полигон в Ленобласти, где произвели санкционированное уничтожение опасного предмета.