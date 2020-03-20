Пациент угрожал врачам ножом в приемном покое больницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 марта. Неадекватный пациент угрожал ножом медицинскому персоналу больницы в Петербурге. Мужчина был госпитализирован в медучреждение в состоянии сильного алкогольного опьянения 19 марта. Об этом сообщили в управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петербургу.

По данным правоохранителей, мужчина сначала вел себя спокойно, но оказавшись в приемном покое больницы, стал вести себя агрессивно. В какой-то момент он достал нож и стал размахивать им. Персоналу пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. На сигнал отреагировали сотрудники вневедомственной охраны, они обезоружили неадекватного мужчину и задержали, передает «КП – Санкт-Петербург».

Избежать более серьезных последствий удалось благодаря оперативному вмешательству росгвардейцев. Буйного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.