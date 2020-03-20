Врачи петербургской поликлиники рассказали, как берутся пробы на коронавирус

Санкт-Петербург, 20 марта. Все необходимые меры предосторожности для недопущения распространения коронавируса приняты в петербургской поликлинике №78. Медики рассказали, как берутся пробы на коронавирус. Журналисты побывали в медучреждении и убедились, что среди пациентов отсутствует паника, а персонал больницы перешел на усиленные меры безопасности в период эпидемии опасной китайской инфекции.

Персонал медучреждения проводит работы по дезинфекции. Специальным веществом обрабатываются помещения, ручки дверей и перил. У гардероба находится диспенсер, а все медики работают в масках.

Отмечается, что пациенты находятся в нормальном расположении духа и не поддаются панике. Все желающие могут пройти обследование на коронавирусную инфекцию.

«Любой желающий может прийти и сдать мазки на коронавирус из зева и носа. Весь биоматериал берется стерильными палочками. Результаты будут готовы через 10 дней», — сообщила медсестра Виктория Борисова.

Забор биоматериалов производится с 8 утра до 20 вечера. Каждые два часа помещение проветривают в течение 10 минут и проводят дезинфекцию поверхностей, передают «Народные новости».

По словам заместителя главного врача по медицинской части Константина Гаврилюка, медицинское упреждение работает в соответствии с нормативными документами, которые были приняты властями города и Роспотребнадзором.

«Соответственно, мы выполняем строгий противоэпидемический режим с санобработкой поверхностей. За всеми «контактными», кто прибывает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, врачами учреждения ведется постоянное ежедневное наблюдение», — рассказал специалист.

Подобные меры предосторожности приняты и в детском поликлиническом отделении №32.