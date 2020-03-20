Восьмиклассник выстрелил из газового пистолета в одноклассника в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 марта. Школьник выстрелил в одноклассника из газового пистолета во время урока в Петербурге. Восьмиклассник хотел сделать селфи с оружием в руках, но вместо этого случайно распылил спецсредство из баллончика в своего соседа по парте.

Инцидент произошел в одном из общеобразовательных учреждений Северной столицы. По предварительным данным, ребенок приобрел оружие у частного лица в Интернете, а боеприпасы к нему в одном из торговых центров города, передает «Пятый канал».

Отмечается, что владелец оружия почувствовал себя плохо после выстрела. Мальчика госпитализировали в одно из медицинских учреждений города. Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.