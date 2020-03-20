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Беглов проверил безопасность изготовления продукции на хлебозаводе «Арнаут»

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Беглов проверил безопасность изготовления продукции на хлебозаводе «Арнаут»

Санкт-Петербург, 20 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил соблюдение безопасности производственного процесса на одном из крупнейших хлебобулочных производств «Арнаут» в Северной столице.

Глава города приехал, чтобы лично убедиться в том, что производственный процесс на предприятии отвечает требованиям безопасности, а также в том, что соблюдены все необходимые меры предосторожности для защиты продукции и персонала от опасной коронавирусной инфекции.

Хлебной завод «Арнаут» работает с 1935 года. Предприятие занимается изготовлением хлеба, батонов, сдобы и кондитерских изделий. Штат сотрудников насчитывает около 500 человек.

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Источник: «Невские новости»
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