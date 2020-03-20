Синоптики предупредили петербуржцев о похолодании и мокром снеге

Санкт-Петербург, 20 марта. Уходящий на восток циклон станет причиной похолодания в Северной столице в пятницу 20 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в регионе ожидается высокая облачность с кратковременными прояснениями. В Петербурге температура воздуха днем прогреется до плюс 3 градусов, в области столбики термометров будут фиксировать до 4 градусов тепла.

Скорость северного ветра будет достигать 9 метров в секунду. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, передает «Петербургский дневник».

Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что существенно превысит показатели нормы.