Опубликовано видео со сгоревшим BMW, в котором погиб мужчина в ДТП на КАД

Санкт-Петербург, 20 марта. Легковой автомобиль BMW загорелся после столкновения с грузовиком в Петербурге, водитель иномарки погиб. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места смертельной аварии.

Авария произошла на 47-м километре КАД около 03.25 в ночь на 20 марта. Автомобиль BMW 520i двигался в крайней левой полосе и по неустановленным причинам врезался в самосвал Renault Kerax, который ехал в попутном направлении и замыкал колонну спецтехники.

От удара легковушка загорелась, водитель скончался на месте происшествия. Кроме него в салоне никого не было. Личность погибшего мужчины устанавливается.