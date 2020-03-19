Мошенники под видом дезинфекторов начали ходить по квартирам петербуржцев

Санкт-Петербург, 19 марта. Власти Петербурга предупредили горожан, что под видом дезинфекторов, проводящих поквартирный обход, скрываются мошенники.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения пользователей о дезинфекторах.

«Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь», — отметили в ведомстве.

Глава комитета Ольга Аришина добавила, что злоумышленники пытаются нажиться любым способом за счет доверчивых людей. Чиновница призвала петербуржцев проявлять бдительность.

Горожан попросили сообщать в полицию по поводу объявлений о дезинфекции и вакцинации на дому. Аришина призвала доверять только официальной информации.

19 марта стало известно о введении во всех регионах России режима повышенной готовности. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, пик эпидемии коронавируса ожидается через 2-3 недели.

Он отметил, что город готов к этому моменту. Приняты необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, где численность участников превышает 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мошенники через Интернет пытаются продать фальшивые экспресс-тесты на коронавирус.