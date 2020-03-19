Беглов заявил о готовности Петербурга к пику заболеваемости коронавирусом

Санкт-Петербург, 19 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к пику заболеваемости коронавирусом.

Глава города подчеркнул, что эпидемия пока не коснулась жителей Северной столицы. Такая же ситуация наблюдается во всех регионах России.

Беглов добавил, что в Петербурге спокойная обстановка. Однако пик заболеваемости коронавирусом ожидается через две-три недели. Он подчеркнул, что власти предпринимают все необходимые меры.

Несмотря на повышенный спрос на продовольственные товары, в магазинах достаточно продуктов, отметил губернатор. В этом он лично убедился 18 марта во время объезда Фрунзенского района.

Ранее сообщалось, что Беглов проинспектировал работу поликлиники №19, где петербуржцы сдают анализы на инфекционные заболевания. Он также проверил, как организовано дистанционное обучение школьников.

Глава Петербурга подписал распоряжение о запрете культурных, спортивных, зрелищных мероприятий с числом участников более 50 человек. Беглов отметил, что данные меры направлены на то, чтобы избежать распространения коронавируса.

По последним данным, в России зафиксировали 199 случаев заболевания коронавирусом. Во всех регионах страны ввели режим повышенной готовности.