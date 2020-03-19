Глава Выборгского района рассказал о борьбе с угрозой коронавируса после закрытия границы с Финляндией

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов в специальном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как город и район справляются с угрозой распространения COVID-2019.

— Выборг — город приграничный. Какие превентивные и ограничительные меры приняты для въезжающих из-за рубежа?

— Граница с Финляндией закрыта с 19 марта. Но и до того дня предпринимались комплексные меры для минимизации угрозы распространения нового коронавируса. Во всех пунктах пропуска круглосуточно дежурили сотрудники Роспотребнадзора, они измеряли температуру тела у лиц, прибывающих из-за границы, предлагали им заполнить анкету, в которую были включены вопросы о том, из какой страны прибыл человек и как долго там находился.

— А какие дополнительные меры предосторожности приняты на территории самого района?

— В Выборгском районе принято решение об ограничении числа участников мероприятий до 50 человек. Проведение любых спортивных, культурных мероприятий запрещено до 12 апреля. С 17 марта введено свободное посещение школ, а с 23 марта по 12 апреля школьники отправятся на каникулы, при этом важно, чтобы они не посещали места массового скопления людей — торговые центры, в частности. Закрыты учреждения дополнительного образования и спортивные секции. Для социальных учреждений по всему району закуплены антисептики, проводится регулярная обработка помещений. Руководителям промышленных предприятий, объектов торговли рекомендовано проводить тщательную дезинфекцию. По нашему настоянию салоны пассажирских автобусов ежедневно обрабатываются специальными средствами.

Я поручил муниципальным служащим, а также руководителям муниципальных учреждений и организаций и иным подведомственным предприятиям обеспечить проведение профилактических мероприятий, для того чтобы не допустить в районе распространения вируса. Отменены все мероприятия с участием иностранных делегаций. Населению настоятельно рекомендовано не посещать зарубежные страны.

— Не возникнет ли летом риска отмены крупных массовых мероприятий в Выборге?

— Сейчас никто с уверенностью не сможет дать ответ на этот вопрос, все зависит от дальнейшего развития событий.

— Какова текущая эпидемиологическая ситуация в районе? Где жители могут проверить свое здоровье в случае подозрений на заражение COVID-2019?

— В настоящее время (на момент подготовки интервью. — Прим. ФАН) на территории района не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. По месту жительства под медицинским наблюдением находятся 40 человек, все они прибыли из «неблагополучных» в плане эпидемиологической ситуации стран. Те жители района, кто хочет самостоятельно проверить свое здоровье на предмет угрозы заражения COVID-2019, могут прийти в пункт бесплатного обследования при Выборгской городской поликлинике. Он работает с 9.00 до 11.00 ежедневно, кроме выходных. С целью минимизации рисков в поликлинике созданы условия для разграничения потока здоровых пациентов и посетителей, имеющих признаки острых респираторных заболеваний: оборудован отдельный вход, схема движения к пункту обследования обозначена указателями.

— Каким образом реализуется информационная работа с населением?

— Начато распространение памяток, информирующих о том, как вести себя, чтобы не заразиться коронавирусом, и как быть, если вернулся из-за границы, почувствовал недомогание. Также будут установлены баннеры, информирующие об этом.

— Нет ли в сложившейся ситуации экономических рисков для города?

— Прогнозировать дальнейшее развитие событий сейчас сложно, мы как административный ресурс готовы реагировать по обстоятельствам, готовы ответить на вызов возникшей угрозы. В настоящий момент уделяется большое внимание ситуации с продуктами первой необходимости. Так, в связи с повышением спроса на продукты питания длительного хранения и туалетную бумагу администрацией Выборгского района проведен мониторинг наличия продуктов в магазинах. Представители крупных продовольственных сетей сообщили, что ситуация с поставками стабильная, в распределительных центрах холдинговых компаний товаров достаточно. Тем не менее мониторинг потребительского рынка мы не прекращаем.



Создан штаб по недопущению распространения коронавируса. Он ежедневно следит за эпидемиологической ситуацией в Выборгском районе и осуществляет взаимодействие органов власти, ведомств, экстренных служб. Важно, чтобы сейчас мы сообща были готовы противостоять любым вирусам.