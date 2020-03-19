Водитель Opel в Петербурге сбил пожилого велосипедиста

Санкт-Петербург, 19 марта. Водитель иномарки сбила велосипедиста в Калининском районе, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло утром 19 марта на Лужской улице. За рулем Opel находилась женщина, она совершила наезд на пожилого мужчину. Велосипедист ехал по специальной дорожке.

Пострадавший получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области произошло массовое ДТП с участием автобуса, пострадали три человека.