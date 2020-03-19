Финляндия приостановила выдачу виз в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 марта. Финляндия временно приостановила прием заявлений на получение визы, сообщили в Генконсульстве страны в Петербурге.

Решение было принято на фоне новостей о распространении коронавируса. Ранее принятые заявления рассмотрят с учетом того, что действие визы начнется с 1 мая.

Заявления могут принять только у владельцев дипломатических и служебных паспортов, родственников граждан Финляндии и лиц, которые едут на похороны. В остальные случаях прием заявлений приостановлен, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что власти Финляндии решили ограничить передвижение через свою границу с 19 марта. Пункты пересечения границы будут закрыты. Постановление принято согласно акту о ЧС, который действует с 18 марта по 13 апреля.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом превысило 219 тысяч человек, жертвами вируса стали почти девять тысяч человек.