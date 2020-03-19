Авиакомпания «Россия» приостановила рейсы из Петербурга в Лондон и ЕС

Санкт-Петербург, 19 марта. Авиакомпания «Россия» полностью прекратила регулярные полеты из Петербурга в Лондон и страны Европы.

Как сообщает сайт «Аэрофлота», пассажирам, намеревающимся отправиться из Петербурга в столицу Великобритании, а также в Вену, Женеву и другие города стран ЕС, предлагается лететь с пересадкой в Москве.

«С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом «Аэрофлота» «SU» из Петербурга в пункты Европейского союза и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — говорится в сообщении.

С 19 марта по 10 мая прекращены также рейсы «России» из Петербурга и Екатеринбурга в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты). В авиакомпании указали, что ОАЭ с 19 марта ужесточают правила въезда на свою территорию для всех иностранных граждан.

В свою очередь «Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов по 37 направлениям, среди них рейсы в большинство городов Евросоюза, а также в Казахстан, Египет, ОАЭ, Ливан, Узбекистан и США.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 120 россиян, оставшихся в Черногории после введения ограничительных мер по коронавирусу, вывезены в среду на родину специальным авиарейсом.