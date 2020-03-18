Метрополитен Петербурга показал видео с уборкой и дезинфекцией вагонов

Санкт-Петербург, 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как в городском метро выполняют требования по дезинфекции. Он побывал на станции метро «Проспект Славы».

Беглов напомнил, что метрополитен является местом массового скопления людей. Поэтому важно тщательно дезинфицировать вагоны поездов, поручни эскалаторов и другие поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры.

Метрополитен опубликовал ролик, в котором показано, как проводится влажная уборка. Сотрудники используют специальный раствор для очистки дверей, автоматов, информационных стоек. Каждые полчаса протирается поверхность окон у касс.

Ранее сообщалось, что Беглов в ходе рабочей поездки во Фрунзенский район проинспектировал, как организовано дистанционное обучение в школе №230.