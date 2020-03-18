Депутат ЗакСа заявил, что больницы Петербурга обеспечены аппаратами ИВЛ

Санкт-Петербург, 18 марта. Все крупные больницы Петербурга снабжены аппаратами вентиляции легких (ИВЛ), заявил депутат ЗакСа Петербурга Александр Егоров во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

В медучреждениях городах есть все необходимое, чтобы оказать квалифицированную помощь пациентам с коронавирусом, считает Егоров.

«Все наши крупные больницы снабжены в большом количестве. Проходят операции, в реанимациях эти аппараты есть, их большое количество», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что тяжелая форма пневмонии проявляется у пожилых людей. Чаще всего для таких пациентов используют аппараты ИВЛ.

18 марта в центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Коронавирус в России — прогнозы и контроль».

Ранее сообщалось, что в Петербурге ввели запрет на проведение в зданиях культурных, спортивных и мероприятий, где численность участников превысит 50 человек.