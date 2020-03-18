Памятки о защите от коронавируса подготовили для петербургских дошкольников

Санкт-Петербург, 18 марта. Специальные памятки по защите от коронавируса раздадут малышам в детских садах Петербурга.

Власти города реализуют ряд мер, чтобы предотвратить распространение вируса. Общественный транспорт и метрополитен тщательно дезинфицируют.

СМИ рассказывают местным жителям, как не заразиться коронавирусом. Разъяснительную работу проведут и в детских садах.

Для малышей подготовили яркие памятки, в которых описаны правила гигиены. Детям нужно почаще мыть руки, не трогать лицо и не грызть ногти, пишут «Невские новости».

Ранее правительство Петербурга распорядилось ввести запрет на проведение культурных, спортивных, развлекательных мероприятий в зданиях, где численность участников превышает 50 человек.