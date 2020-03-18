Власти Петербурга ограничат движение по некоторым улицам

Санкт-Петербург, 18 марта. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга сообщила об ограничениях движения с 20 по 21 марта.

Власти планируют ограничить движение по Шлиселльбургскому проспекту от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста в период с 20 марта по 30 апреля. Рабочие будут ремонтировать тротуар и бортовой камень.

Электрокабель продолжат по улице Профессора Попова, там работы пройдут с 20 марта по 31 марта. Как пишут «Невские новости», с 21 марта по 4 апреля закроют движение по боковому проезду четной стороны улицы Оптиков от улицы Никифорова до Яхтенной улицы.

В ГАТИ призвали петербуржцев отслеживать ситуацию на дорогах и заранее составлять маршрут.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга ввели запрет на спортивные, культурные, зрелищные и иные мероприятия в зданиях, где численность участников будет более 50 человек. Данные меры ввели для предотвращения распространения коронавируса.