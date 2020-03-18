Власти Петербурга ввели запрет на мероприятия численностью больше 50 человек

Санкт-Петербург, 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в городе вводится запрет на мероприятия численностью больше 50 человек.

Глава Петербурга расширил меры по предотвращению распространения коронавируса. Все спортивные, культурные, зрелищные массовые мероприятия запрещены до 30 апреля.

С 19 марта вводится запрет на мероприятия в музеях, театрах, кинотеатрах, зоологических парках. Также в Петербурге приостановят проведение в помещениях мероприятий, где численность участников превышает 50 человек.

Россиянам и иностранцам рекомендуется временно отказаться от поездок в Петербург, в том числе транзитом.

Ранее сообщалось, что во время рабочей поездки во Фрунзенский район Беглов проверил наличие продуктов в магазинах города. Он отметил, что на полках супермаркетов и в маленьких магазинах есть все необходимое.