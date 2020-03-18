Беглов подвел итоги объезда Фрунзенского района

Санкт-Петербург, 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил объекты социальной сферы во Фрунзенском районе.

Глава города проверил, как реализованы меры по защите населения от коронавируса. Беглов посетил школу №230, где треть школьников перешли на дистанционное обучение.

«Хочу сказать, что никакой паники нет, школа работает в обычном режиме, мы налаживаем дистанционное обучение», — заявил Беглов, его слова передают «Невские новости».

Губернатор также посетил поликлинику во Фрунзенском районе. Жители Петербурга здесь сдают анализы на инфекционные заболевания. Он отметил, что в медучреждении не так много пациентов, ажиотажа нет.

Беглов отметил, что в петербургских магазинах есть продукты. Власти контролируют ситуацию, город обеспечен всем необходимым.

С 16 марта в Петербурге вступил запрет на массовые мероприятия с численностью более тысячи участников.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил чемпионат Европы по футболу, матчи которого должны были состояться в Петербурге. Решение это принято на фоне ситуации с коронавирусом.