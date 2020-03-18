Большой парад в Петербурге могут перенести из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 18 марта. Большой велопарад в Петербурге могут перенести из-за ситуации с коронавирусом, заявил руководитель городского велообщества Павел Хусу.

По словам Павла Хусу, комитет по физической культуре и спорту заинтересован в этом мероприятии, но решение по велопараду отложили до конца апреля.

Активист полагает, что велопарад могут перенести на август или сентябрь 2020 года. Городской велопарад является одним из самых массовых спортивных праздников, в прошлом году по Невскому проспекту проехались почти 23 тысяч велосипедистов. В прошлом году велопарад прошел 26 мая.

Как напоминает издание «Петербургский дневник», из-за вспышки коронавируса Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Это решение далось УЕФА нелегко, но руководство организации считает, что главное — здоровье спортсменов и болельщиков.

С 16 марта в Петербурге ввели запрет на массовые мероприятия, численность которых превышает 1000 человек. Распоряжение было подписано губернатором города Александром Бегловым.