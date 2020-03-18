Беглов проверил наличие продуктов в магазинах Петербурга

Санкт-Петербург, 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил наличие продуктов в нескольких магазинах города.

18 марта губернатор проверяет, как реализуются меры по защите население от коронавируса. Беглов заехал в супермаркет «Пятерочка» и проверил еще один небольшой магазин во Фрунзенском районе.

Глава города отметил, что несмотря на спрос, товаров на полках магазинов хватает всем. Ситуация находится под контролем.

«Я лично убедился, что продукты есть: и рис, и гречка, и многое другое. Ажиотаж в городе объясняется непростой обстановкой, люди закупаются, но продуктов в Петербурге достаточно», − сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов проверил, как организована работа поликлиники №19, где петербуржцы сдают анализы на инфекционные заболевания. Он также проинспектировал готовность школы №230 к дистанционному обучению.

Напомним, что в связи с ситуацией с коронавирусом власти Петербурга приняли необходимые меры. С 16 марта вступил запрет на проведение массовых мероприятий, в которых количество участников превышает 1000 человек.