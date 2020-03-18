Беглов проверил дистанционное обучение в школе №230

Санкт-Петербург, 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как организовано дистанционное обучение в школе №230.

Беглов проинспектировал меры по предупреждению коронавируса. Пока большинство родителей отправляют детей в школу.

Глава города встретился с педагогами и учениками школы №230. Руководство образовательного учреждения показало Беглову музей, посвященный блокаде Ленинграда. Экспозицию организовали сами ветераны.

Ранее сообщалось, что губернатор посетил поликлинику во Фрунзенском районе, где жители сдают анализы на инфекционные заболевания, в том числе на коронавирус.

Напомним, что ранее в СПбГУ сообщили о переводе студентов на дистанционное обучение. Данная мера была введена, чтобы помешать распространению коронавируса.

С 16 марта по распоряжению Беглова в Петербурге запретили массовые мероприятия, где численность участников превышает тысячу человек.