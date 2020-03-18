Беглов проверил работу с пациентами в поликлинике во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 18 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как работают меры по предупреждению коронавируса.

Глава города посетил поликлинику № 19 Фрунзенского района. Здесь жители сдают анализы на вирусные инфекции, в том числе на коронавирус.

Беглов пообщался с персоналом поликлиники и пациентами. Он осмотрел машину скорой помощи, которая оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких. Это оборудование также можно использовать на дому.

Губернатор рекомендовал петербуржцам сохранять спокойствие, поскольку город обеспечен всем необходимым. Он подчеркнул, что власти приняли необходимые меры.

17 марта в Петербурге госпитализировали восемь человек с коронавирусом, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что с 16 марта в Петербурге по распоряжению Беглова отменили массовые мероприятия, где численность участников превышает 1000 человек.