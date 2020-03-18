Мужчина заявил в полицию на молодого петербуржца за секс с его дочерью

Санкт-Петербург, 18 марта. Безработный мужчина заявил в полицию на парня 1999 года рождения за многократные интимные отношения с его несовершеннолетней дочерью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление поступило 2 марта в связи с тем, что девочка 2004 года рождения часто не ночевала дома. Она говорила, что бывает у своего молодого человека.

17 марта правоохранители задержали в Колпино подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде, устанавливаются все обстоятельства преступления.