Полиция задержала в Петербурге грабителей банка «Восточный»

Санкт-Петербург, 18 марта. Полиция задержала подозреваемых в ограблении филиала банка «Восточный» в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Преступление произошло вечером 16 марта на проспекте Большевиков. Двое преступников, угрожая предметами, похожими на автоматы и нож, отобрали у сотрудников банка 5 млн рублей.

Полиция поймала двух петербуржцев при выходе из банка. Подозреваемыми оказались мужчины 1970 и 1971 года рождения. Все похищенные деньги изъяли.

При осмотре Mercedes преступников было найдено оружие, ножи, латексные маски, мобильные телефоны.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к другим ограблениями банков