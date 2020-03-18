Полицейский погиб после стрельбы в Михайловском саду

Санкт-Петербург, 18 марта. Полицейский 1992 года рождения получил смертельное ранение в Михайловском саду в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ночью 17 марта, прибывший наряд МВД обнаружил на стационарном посту сотрудника с огнестрельным ранением. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Через несколько часов полицейский скончался в больнице. С места происшествия изъяли запись с камер видеонаблюдения, пистолет ПМ, два магазина с патронами, гильзы, биоматериалы, мобильный телефон.

Правоохранители проводят проверку по факту гибели полицейского.