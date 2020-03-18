Смольный опроверг фейк о распылении лекарств над Петербургом

Санкт-Петербург, 18 марта. В администрации Петербурга назвали полным фейком распространяемую в Сети информацию о запланированном якобы распылении дезинфицирующих средств над Северной столицей.

Об этом сообщила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Ольга Аришина.

«Никаких подобных мероприятий не планируется. Распространяемая информация — полный фейк, нацеленный посеять панику в городе. Никаких планов по привлечению военнослужащих и военной техники в профилактике коронавируса нет», — сказала она.

Аришина уточнила, что авторов фейков привлекут к ответственности за распространение ложной информации, правоохранительные органы проведут проверку по каждому из таких фактов.

Как отметили в Роспотребнадзоре, одно их первых подобных сообщений появилось в родительском чате детского сада. Неизвестные пока авторы предупредили со ссылкой на некую «военную часть», что с 23.00 и до 5.00 якобы будет проводиться дезинфекция, в ходе которой задействуют вертолеты, и поэтому, мол, нужно «закрыть все окна», чтобы лекарства не попали в помещения. Ведомство также подчеркнуло, что данная информация не соответствует действительности.

Отметим, что рассылка подобных сообщений зафиксирована в других регионах страны — Краснодарском крае, Республике Марий Эл, а также в Узбекистане и Казахстане. Повсеместно власти вынуждены опровергать лживую информацию, способную вызвать панику среди населения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в оперативном штабе по коронавирусу опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин.