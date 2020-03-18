В Петербурге полиция стянута к Михайловскому саду по заявлению о стрельбе

Санкт-Петербург, 18 марта. В Петербурге полиция и экстренные службы стянуты к Михайловскому саду по сообщению о стрельбе. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места происшествия.

По предварительной информации очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие, на месте работает скорая помощь. Свидетели на месте событий сообщают об одном человеке, находящемся в тяжелом состоянии.

В региональном УМВД Федеральному агентству новостей не подтвердили факт стрельбы ни на улице Садовой, ни в районе канала Грибоедова.