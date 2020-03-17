Детские сады в Петербурге перевели на свободное посещение

Санкт-Петербург, 17 марта. В детских садах Петербурга ввели свободное посещение. По решению родителей дети могут не ходить в дошкольные образовательные учреждения. Такие меры были приняты для недопущения распространения опасной китайской инфекции.

Отмечается, что в Северной столице ужесточаются меры противодействия коронавирусной инфекции. Свободный режим посещения дошкольных учреждений начал действовать с 17 марта.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина подчеркнула, что предпринятые меры не являются карантином. Дети могут посещать садики и школы, если так решат родители. Учебный процесс в общеобразовательных учреждениях будет проходить дистанционно, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Митянина отметила, что в школах и детских садах повышены меры безопасности. Школьникам перед уроками измеряют температуру.