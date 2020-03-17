Россиянина задержали в «Пулково» с 34 тыс. долларов

Санкт-Петербург, 17 марта. Прилетевший из Венгрии россиянин пытался незаконно провезти 34 тысячи долларов через воздушную гавань Петербурга. Сотрудникам аэропорта «Пулково» мужчина сказал, что просто забыл их задекларировать.

Часть крупной суммы находилась в карманах одежды мужчины. Наличие множества купюр у пассажира показал рентгенографический аппарат. Таможенники провели осмотр багажа, в котором была обнаружена вторая часть денег. Всего у него нашли 34 тысячи долларов и 113 колумбийских песо.

Законодательство РФ предусматривает декларирование денежных сумм свыше 10 тысяч долларов, если они перевозятся одновременно. Мужчине вменяют контрабанду финансов, о происхождении которых придется рассказать правоохранителям.