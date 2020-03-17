Кот-оракул Ахилл по-философски относится к возможному переносу Евро-2020

Санкт-Петербург, 17 марта. Четвероногие обитатели и посетители котокафе «Республика кошек» в Петербурге защищены от коронавируса. В заведении приняты все необходимые меры защиты от опасной китайской инфекции. Об этом рассказала пресс-секретарь заведения Ольга Титович.

Отмечается, что в котокафе бывает большое количество посетителей с детьми. Руководство заведения позаботилось о безопасности гостей и обитателей.

«У нас обязательна обработка рук, для обеззараживания помещения мы используем специальную лампу. Обязательно проводим уборку. Ведь мы бережем здоровье не только посетителей, но и своих котиков», – рассказала Титович.

По словам пресс-секретаря, со всеми сотрудниками проведен дополнительный инструктаж. На март и апрель в заведении были запланированы мероприятия, но их решили перенести из-за коронавируса, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что известный кот-оракул Евро-2020 Ахилл относится к происходящему философски. По словам сотрудников, он не сильно расстроится, если футбольный чемпионат перенесут из-за китайского вируса. У Ахилла есть благотворительная миссия и он успешно ее выполняет. Кот публикует фотографии в Instagram и поддерживает бездомных животных, сказала Титович.