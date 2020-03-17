Студенты медуниверситета Мечникова вышли из двухнедельного карантина в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 марта. Почти 800 студентов медицинского университета имени Мечникова вышли из двухнедельного карантина в Петербурге. С 6 часов утра юношам и девушкам было разрешено покинуть «Северную гостиницу». Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что каждый студент подписал соответствующее уведомление об отсутствии претензий на добровольную обсервацию к руководству университета. С сегодняшнего дня у будущих медиков полная свобода перемещения. Исключением являются 200 человек, которые останутся жить на двух последних этажах. По словам представителей университета, туда опасная инфекция проникнуть не могла.

Здание гостинцы в течение трех дней будет подвергнуто дезинфекции. На это время всех иногородних студентов разместят в других объектах. Начиная с 20 марта гостиница вновь заработает по своему прямому назначению.