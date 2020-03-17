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Студенты медуниверситета Мечникова вышли из двухнедельного карантина в Петербурге

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Студенты медуниверситета Мечникова вышли из двухнедельного карантина в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 марта. Почти 800 студентов медицинского университета имени Мечникова вышли из двухнедельного карантина в Петербурге. С 6 часов утра юношам и девушкам было разрешено покинуть «Северную гостиницу». Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Студенты медуниверситета Мечникова вышли из двухнедельного карантина в ПетербургеОтмечается, что каждый студент подписал соответствующее уведомление об отсутствии претензий на добровольную обсервацию к руководству университета. С сегодняшнего дня у будущих медиков полная свобода перемещения. Исключением являются 200 человек, которые останутся жить на двух последних этажах. По словам представителей университета, туда опасная инфекция проникнуть не могла.

Студенты медуниверситета Мечникова вышли из двухнедельного карантина в ПетербургеЗдание гостинцы в течение трех дней будет подвергнуто дезинфекции. На это время всех иногородних студентов разместят в других объектах. Начиная с 20 марта гостиница вновь заработает по своему прямому назначению.

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