Молодой петербуржец пытался изнасиловать 47-летнюю женщину на проспекте Просвещения

Санкт-Петербург, 17 марта. Полиция задержала мужчину, который напал и пытался изнасиловать женщину в Петербурге. Инцидент произошел в начале марта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

К правоохранителям с заявлением обратилась 47-летняя женщина. По ее словам, 3 марта ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина на лестничной площадке жилого дома на проспекте Просвещения. Женщина оказала ожесточенное сопротивление нападавшему, мужчина убежал.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 25-летний местный житель. В данный момент правоохранители продолжают расследование дела о попытке изнасилования.