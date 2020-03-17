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Неизвестный шантажировал 12-летнюю девочку, чтобы получить ее интимные фото

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Неизвестный с помощью шантажа получил интим фото несовершеннолетней в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 марта. Неизвестный мужчина шантажировал несовершеннолетнюю петербурженку, чтобы получить ее интимные фото. Извращенец общался с ребенком в Интернете. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.  

С заявлением в правоохранительные органы обратился отец несовершеннолетней девочки. По его словам, некий мужчина заполучил интимные фотографии его дочери после того, как применил шантаж.

По данным правоохранителей, предполагаемый преступник представлялся в Интернете именем, подлинность которого не установлена. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовно дела.  

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