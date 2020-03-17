Вице-губернатор Петербурга ушел на карантин после поездки в Европу

Санкт-Петербург, 17 марта. После поездки в страны Шенгенской зоны вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов принял решение о самоизоляции. В настоящее время он находится на карантине в клинической инфекционной больнице им. Боткина, сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующее решение Соколов принял в связи с эпидемиологической ситуацией, рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением правительства города.

«Максим Соколов до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны. В Россию он вернулся 9 марта. Понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счет», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

На данный момент Соколов находится под наблюдением медиков для проведения всех необходимых клинических проверок.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом четыре человека уже выздоровели и выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре. У подавляющего числа пациентов заболевание протекает в легкой форме.