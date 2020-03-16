Неизвестные подростки подожгли машину автошколы в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 марта. Двое подростков подожгли легковой автомобиль, принадлежавший одной из автошкол Петербурга. Инцидент произошел на минувших выходных. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По имеющимся данным, происшествие случилось ранним утром 14 марта у одного из жилых домов на Аннинском шоссе. Припаркованная на улице отечественная легковушка принадлежала одной из автошкол Северной столицы. По предварительной версии, неизвестные подростки подожгли авто. Передняя часть машины полностью выгорела, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения. На месте происшествия были обнаружены канистра с горючим и отпечатки пальцев предполагаемых преступников. В данный момент полицейские ищут хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.