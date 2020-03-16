Большой кусок стены отвалился от жилого дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 марта. Стена обвалилась у одного из жилых домов в Петербурге. Серьезная авария произошла в многоэтажке на Ново-Александровской улице в Невском районе. Фотографии случившегося опубликовали в Сети.

На опубликованных снимках видно, что от несущей стены отвалился внушительный фрагмент внешней облицовки. По имеющимся данным, экстренные службы города уже работают на месте происшествия, передают «АиФ».

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что у одного из многоквартирных жилых домов в Подмосковье разрушилась кирпичная кладка. Рабочие должны приступить к ремонту аварийного здания 16 марта, передает РИАМО.