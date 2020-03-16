В исправительных учреждениях Петербурга не вводили карантин из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 16 марта. Федеральная служба исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти не получала никаких особых распоряжений по поводу введения карантина в исправительных учреждениях из-за коронавируса. Следователи, адвокаты и родственники имеют беспрепятственный доступ к подследственным и осужденным. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что никаких ограничений из-за опасной инфекции нет, но в следственных изоляторах и колониях приняты усиленные меры санитарной обработки камерных помещений. Сотрудники стали в два раза чаще убирать места общего пользования.

Кроме того, сотрудники исправительных учреждений проводят профилактические беседы с заключенными, в которых просят их соблюдать чистоту и чаще мыть руки с мылом.

На данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом в учреждениях УФСИН по Петербургу и области не зафиксировано. Ведомство работает в прежнем режиме до особого распоряжения аппарата ФСИН России.