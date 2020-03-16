Грабители сломали нос продавщице супермаркета в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 марта. Неизвестные сломали нос продавщице во время ограбления супермаркета в Петербурге. Злоумышленники хотели вынести из магазина продукты, сотрудница пыталась помешать им. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на Комендантском проспекте Северной столицы. С заявлением о нападении в правоохранительные органы обратилась пострадавшая продавщица. По ее словам, двое неизвестных зашли в магазин и стали набивать корзинку продуктами, после чего попытались скрыться, а она хотела их остановить. Тогда один из злоумышленников нанес ей удар кулаком в лицо. Преступники бросили украденное и сбежали.

Пострадавшая была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города. Врачи диагностировали у женщины перелом носа, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Составлены фотороботы, согласно которым преступники имеют средний рост, а на вид им 25-30 лет. Один из них носит бороду. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.