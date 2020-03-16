Парапланеристка разбилась насмерть во время соревнований в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 марта. Парапланеристка разбилась во время соревнований в Ленобласти. Спортсменка впала в кому и была госпитализирована в одно из медицинских учреждений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел 15 марта неподалеку от деревни Глухово, где проводились соревнования по парапланированию. По словам директора российского регионального объединения «Спортивная Федерация спорта Сверхлегкой авиации ЛО», пилот параплана допустил грубую ошибку на старте, из-за чего произошло падение с высоты пяти метров.

На место происшествия прибыла бригада врачей. Медики диагностировали у 37-летней женщины закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и кому третьей степени. Женщина была доставлена в больницу, где и скончалась от полученных травм.