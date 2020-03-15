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Школьница выдумала историю о нападении хулиганов в Петербурге из-за прогулов

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Школьница выдумала историю о нападении хулиганов в Петербурге из-за прогулов

Санкт-Петербург, 15 марта. Школьница, рассказавшая отцу о нападении неизвестных, выдумала эту историю из-за прогула занятий, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции провели проверку по факту обращения отца 15-летней девочки. Полиция установила, что нападения четырех неизвестных на школьницу не было.

«Принято заявление от отца девочки с просьбой проверку не проводить», — говорится в сообщении ведомства.

По словам девочки, на нее напали три парня кавказской внешности и один славянской. Школьница также утверждала, что им было по 16-17 лет.

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