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Туристический автобус загорелся в Ленобласти

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Туристический автобус загорелся в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 марта. Туристический автобус загорелся в Ленобласти, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ГИБДД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел около 15.00 на КАД в Ломоносовском районе. В загоревшемся автобусе Higer находилось 43 пассажира и водитель.

Всех пассажиров эвакуировали из транспортного средства, пострадавших нет. Правоохранители выясняют причину возгорания автобуса.

Ранее сообщалось, что в Московской области загорелся легковой автомобиль после ДТП.

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