Проректор рассказал, когда закончится карантин у студентов медуниверситета

Санкт-Петербург, 15 марта. Проректор петербургского медуниверситета им. Мечникова Алексей Силин сообщил, что закрытых на карантин студентов могут выпустить 16 или 17 марта.

Алексей Силин отметил, что установленные сроки изоляции подходят к концу. Руководство университета решает вопрос об открытии общежития на проспекте Просвещения.

В начале марта у студента из Италии выявили коронавирус. Из-за того, что вернувшийся в Петербург студент мог контактировать с другими молодыми людьми, общежитие закрыли на карантин.

Особый режим ввели 4 марта, на этот период студентам еду доставляли курьеры.

8 марта к общежитию приехали байкеры и группа IOWA, чтобы поздравить с Международным женским днем. Для них оставили сотни букетов тюльпанов.