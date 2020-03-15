Студентов СПбГУ переводят на дистанционное обучение

Санкт-Петербург, 15 марта. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) готовится перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

На карантин уйдут юридический факультет и Высшая школа менеджмента. Декану юрфака и директору Института «Высшая школа менеджмента» поручили предоставить график перевода занятий на дистанционный режим.

Посещение занятий необязательно до тех пор, пока на сайте Роспотребнадзора не опубликуют другие рекомендации. Накануне Минпросвещения России распространило рекомендации для регионов о переходе на дистанционное обучение.

Это необходимо, чтобы помешать распространению пневмонии нового типа. В Петербурге с 16 марта также вводится запрет на массовые мероприятия численностью более 1000 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об этом 14 марта, отметив, что все меры были тщательно продуманы городскими властями.