Семья главного тренера «Зенита» ушла на добровольный карантин

Санкт-Петербург, 15 марта. Семья тренера ФК «Зенит» Сергея Семака ушла на добровольный карантин из-за коронавируса, об этом сообщила его супруга Анна.

Анна Семак написала в Instagram, что ей с детьми предстоит побыть на карантине. Она пояснила, что будет находиться дома столько, сколько потребуется.

Все поездки семья Семак перенесла не неопределенный срок. Супруга тренера сине-бело-голубых добавила, что не может рисковать своими детьми.

Напомним, что с 16 марта в Петербурге по распоряжению губернатора города Александра Беглова вступает в силу запрет на проведение массовых мероприятий численностью до 1000 человек.

Данная мера необходима, чтобы противодействовать распространению вируса типа COVID-19.

По последним данным, количество зараженных в разных странах составило около 150 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали почти пять тысяч человек.

Большую опасность вирус типа COVID-19 представляет для пожилых людей. На фоне пневмонии нового типа обостряются другие хронические заболевания.

Власти всех стран мира предпринимают меры по защите населения от коронавируса, в том числе закрывают границы с государствами, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.