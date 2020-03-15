В «Ленте» опровергли сообщения о дефиците товаров в магазинах Петербурга

Санкт-Петербург, 15 марта. Пользователи Сети сообщили о «небывалом ажиотаже» в петербургских супермаркетах, где покупатели спешат приобрести все самое необходимое в связи с распространением коронавирусной инфекции. Представители сети «Лента» опровергли заявления о дефиците товаров.

В социальных сетях некоторые горожане поделились снимками из магазинов, где люди собирают так называемые «коронавирусные корзины», включающие товары первой необходимости. Например, туалетную бумагу, соль, сахар, гречневую крупу и макароны.

Причем некоторые утверждают, что стали очевидцами таких ситуаций, когда петербуржцы из-за больших очередей уходили из магазина, бросив нагруженные тележки.

Однако представители сети «Лента» поставили такие сообщения о «небывалом ажиотаже» и «пустых полках» под сомнение. Они подчеркнули, что магазины работают в обычном режиме. Повышенный спрос действительно есть, но в пределах нормальных значений — на товары с длительным сроком хранения и средства гигиены.

«Особого ажиотажа мы не наблюдаем. <…> И дефицита каких-то товаров нет», — сообщили они в комментарии «Невским новостям».

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о мерах, принятых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Власти Петербурга объединили усилия с правительством Ленинградской области. Городские и федеральные структуры, гражданские организации и МЧС договорились о координации действий. До 30 апреля в городе будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек.