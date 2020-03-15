Подростки избили и порезали школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 марта. Полиция разыскивает четырех нападавших, которые избили 15-летнюю девочку, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отец пострадавшей обратился в полицию. Инцидент произошел 14 марта на улице Караваевской. Неизвестные избили школьницу и порезали лицо.

Как пишет издание «Комсомольская правда — Петербург», трое нападавших были кавказской внешности, один — славянской. На вид нападавшим было 16-17 лет.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что школьница избила одноклассницу, а ее подруга снимала происходящее на телефон.